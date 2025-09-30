Κλείνει για ένα μήνα το Μετρό Θεσσαλονίκης: Ο λόγος – Πότε θα επαναλειτουργήσει

Εκτός επιβατικής λειτουργίας τίθεται από τις 10 Νοεμβρίου και για ένα μήνα το Μετρό Θεσσαλονίκης. Πότε θα μπει πάλι σε λειτουργία.

Χωρίς Μετρό θα μείνει η Θεσσαλονίκη από τις 10 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου 2025, καθώς το δίκτυο θα τεθεί εκτός επιβατικής λειτουργίας προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες δοκιμές συρμών και συστημάτων για την επέκταση προς Καλαμαριά.

Όπως αναφέρει το thstival.gr, η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη στα γραφεία της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» με τη συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, καθώς και εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων (ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, THEMA).

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, που ξεπερνά τα 2,2 εκατομμύρια μετακινήσεις μηνιαίως, τίθενται σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα ενίσχυσης της αστικής συγκοινωνίας:

Νέα λεωφορειακή γραμμή Μ1: θα συνδέει τη Νέα Ελβετία με τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό ακολουθώντας κατά κύριο λόγο τη διαδρομή του Μετρό. Θα εκτελεί το δρομολόγιο σε περίπου 30–35 λεπτά με συχνότητα ανά 7–10 λεπτά.

Πύκνωση δρομολογίων: Ενίσχυση στις γραμμές 3Κ, 31, 39 και 58, με μέσο χρόνο διέλευσης 8–10 λεπτά (από 12–18 σήμερα).

Επιπλέον λεωφορεία: Ο στόλος του ΟΑΣΘ ενισχύεται με 325 οχήματα σταθερής κυκλοφορίας, ενώ η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης θα δρομολογεί 182 οχήματα, με το σύνολο να ξεπερνά τα 500 λεωφορεία.

Επιπλέον, οι κάτοχοι προσωποποιημένων καρτών (μηνιαίων, τριμήνων ή εξαμήνων) θα λάβουν ισόχρονη επέκταση στη διάρκεια ισχύος τους, ώστε να μη χάσουν τις προπληρωμένες διαδρομές.

Σημειώνεται ότι στο αμαξοστάσιο του Μετρό βρίσκονται ήδη τέσσερις νέοι συρμοί, ενώ έως το τέλος του έτους αναμένονται άλλοι τρεις, από τους συνολικά δεκαπέντε που θα δρομολογηθούν στο δίκτυο.

Η κανονική λειτουργία του Μετρό, με νέο διευρυμένο ωράριο, αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά από τις 11 Δεκεμβρίου και πλήρως από τις 21 Δεκεμβρίου 2025.