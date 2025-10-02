Κρήτη: Φωτιά στις Μαλάδες Ηρακλείου – Ήχησε το 112

Κρήτη: Φωτιά στις Μαλάδες Ηρακλείου – Ήχησε το 112Διαβάζεται σε 1'
Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή των Μαλάδων Ηρακλείου με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.
- 02 Οκτωβρίου 2025 16:00
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση φωτιάς στην περιοχή των Μαλάδων του Δήμου Ηρακλείου.
Άμεσα στο σημείο, έσπευσαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 Ε/Π. .
Το έργο της κατάσβεσης καταστούν δυσχερές, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε και να καίει μέσα σε καλαμιές, στον «Δρακουλιάρη» ποταμό.
Παράλληλα, εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαλάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείστε τις οδηγίες των Αρχών».