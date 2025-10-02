Κρήτη: Φωτιά στις Μαλάδες Ηρακλείου – Ήχησε το 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή των Μαλάδων Ηρακλείου με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση φωτιάς στην περιοχή των Μαλάδων του Δήμου Ηρακλείου.

Άμεσα στο σημείο, έσπευσαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 Ε/Π. .

Το έργο της κατάσβεσης καταστούν δυσχερές, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε και να καίει μέσα σε καλαμιές, στον «Δρακουλιάρη» ποταμό.

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαλάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείστε τις οδηγίες των Αρχών».