Κρήτη: Σοκάρει βίντεο από τον ξυλοδαρμό ηλικιωμένου από ανήλικο στη μέση του δρόμου

Εξοργιστικές εικόνες παρουσιάζονται σε βίντεο από τη στιγμή του ξυλοδαρμού ενός ηλικιωμένου από έναν ανήλικο στην Κρήτη.

Ένα βίντεο – “γροθιά στο στομάχι” είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο φαίνεται ένας ηλικιωμένος να πέφτει θύμα άγριου ξυλοδαρμού από έναν ανήλικο, ηλικίας μόλις 14 ετών, στη μέση του δρόμου στην Κρήτη.

Το εξοργιστικό βίντεο που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA το βράδυ της Κυριακής (07/09) και όπως έγινε γνωστό, όλα συνέβησαν όταν ο άνδρας πλησίασε την παρέα ανηλίκων για να τους κάνει μία παρατήρηση. Τότε ο 14χρονος ξεκίνησε να επιτίθεται στον 60χρονο άνδρα, ρίχνοντάς τον στον δρόμο.

Μαζί με τον ανήλικο βρίσκονται ακόμα δύο κορίτσια, τα οποία όπως φαίνεται και στο βίντεο δεν αντιδρούν στα όσα διαδραματίζονται μπροστά τους.