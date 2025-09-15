Λευκά Όρη: Ξήλωσαν χιονομετρικό σταθμό του Meteo – Η καταγγελία Λαγουβάρδου

Ο Κώστας Λαγουβάρδος καταγγέλλει την καταστροφή του μετεωρολογικού σταθμού χωρίς προειδοποίηση, υπογραμμίζοντας την απαξίωση της επιστημονικής έρευνας και τη σπατάλη δημόσιων πόρων.

Την απογοήτευσή του για την καταστροφή του χιονομετρικού σταθμού που λειτουργούσε εδώ και χρόνια στα Λευκά Όρη, κοντά στο καταφύγιο Καλλέργη, εκφράζει ο Κώστας Λαγουβάρδος.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της ομάδας του Meteo, καταγγέλλει ότι το συνεργείο που βρέθηκε στην περιοχή κατέστρεψε πλήρως τον μετεωρολογικό σταθμό, χωρίς να υπάρξει καμία ενημέρωση προς τους υπεύθυνους.

Μάλιστα, επισημαίνει ότι λίγες ημέρες πριν είχε προγραμματιστεί επίσκεψη για την προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, με στόχο να είναι έτοιμος για την επερχόμενη χειμερινή περίοδο.

Αυτή η ενέργεια, τονίζει, όχι μόνο απαξιώνει την επιστημονική έρευνα, αλλά συνιστά και σπατάλη των δημόσιων πόρων που είχαν διατεθεί για τη λειτουργία του σταθμού.

Η ανάρτηση του Κώστα Λαγουβάρδου:

«Λάβαμε σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου αυτήν την απογοητευτική φωτογραφία. Όπως γνωρίζετε λειτουργούμε εδώ και αρκετά χρόνια σταθμό μέτρησης του ύψους χιονιού και άλλων μετεωρολογικών συνθηκών στα Λευκά Ορη κοντά στο καταφύγιο Καλλέργη.

Προγραμματίζαμε μάλιστα σε 15 ημέρες επιτόπια επίσκεψη για επισκευή και συντήρηση του χιονομετρικού σταθμού, ώστε να είναι έτοιμος και πλήρως λειτουργικός για τη νέα χειμερινή περίοδο.

Όπως διαπιστώνετε, συνεργείο έχει ισοπεδώσει το χώρο και έχει γκρεμίσει το σταθμό στο έδαφος, χωρίς φυσικά να έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά. Αν για οποιοδήποτε λόγο έπρεπε στο χώρο να εγκατασταθεί κάτι άλλο, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν υπήρξε σχετική ενημέρωση.

Είναι πραγματικά απογοητευτικό να διαπιστώνεται η πλήρης απαξίωση όχι μόνο της επιστημονικής έρευνας αλλά και των χρημάτων των φορολογουμένων που έχουν δαπανηθεί για τα συγκεκριμένα όργανα».