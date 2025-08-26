Λειτουργεί ξανά το συντριβάνι στην πλατεία Συντάγματος

Επαναλειτουργεί το συντριβάνι της πλατείας Συντάγματος μετά από τις εργασίες συντήρησής του.

Σε λειτουργία τίθεται ξανά από σήμερα το συντριβάνι στην Πλατεία Συντάγματος μετά από δεκάδες μέρες εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του στις οποίες προέβη ο Δήμος Αθηναίων.

Λόγω της ιστορικότητας του μνημείου, μετρώντας 153 χρόνια, οι εργασίες συντήρησής του πραγματοποιούνταν με απόλυτη ακρίβεια και προσοχή.

Στην πλατεία για την επαναλειτουργεία του βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δηλώνοντας: “Βρισκόμαστε στην πλατεία Συντάγματος, στο σιντριβάνι, το οποίο συντηρήθηκε μετά από 153 χρόνια και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό. Νομίζω ότι αναβαθμίζεται συνολικά η πλατεία και είναι ένα πανέμορφο θέαμα για όλους όσοι είναι σήμερα εδώ, και θα το χαρούν και το επόμενο διάστημα”

“Το σιντριβάνι που σώζεται μέχρι σήμερα τοποθετήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Φέρει την επιγραφή ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1872, ενώ το κεντρικό του στοιχείο σχεδιάστηκε από τον Ερνέστο Τσίλερ.

Αν και με την πάροδο του χρόνου η μορφή του απλοποιήθηκε αισθητικά, παραμένει ένα ιστορικό στοιχείο του δημόσιου χώρου της πόλης. Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στη συντήρησή του στο πλαίσιο του έργου “Συντήρηση υπαίθριων γλυπτών Δήμου Αθηναίων”” είχε αναφέρει ο Δήμος.