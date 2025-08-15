Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή της Φιλίας

Η περιοχή έχει ελιές χορτολιβαδική έκταση και βελανιδιές. Είναι η τρίτη φωτιά που ξεσπά σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Φίλιας

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στη δυτική Λέσβο στον δρόμο Πέτρας Σκαλοχωρίου στο ύψος της διασταύρωσης της Φίλιας.

Η περιοχή έχει ελιές χορτολιβαδική έκταση και βελανιδιές.

Είναι η τρίτη φωτιά που ξεσπά σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Φίλιας, ενώ παράλληλα η Πυροσβεστική αυτή την ώρα επεμβαίνει σε δεύτερο περιστατικό πυρκαγιάς σε όχημα φορτωμένο με άχυρα στον δρόμο προς Ανεμώτια.