Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή της Φιλίας

Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή της ΦιλίαςΔιαβάζεται σε 1'
Η περιοχή έχει ελιές χορτολιβαδική έκταση και βελανιδιές. Είναι η τρίτη φωτιά που ξεσπά σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Φίλιας
- 15 Αυγούστου 2025 22:40
Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στη δυτική Λέσβο στον δρόμο Πέτρας Σκαλοχωρίου στο ύψος της διασταύρωσης της Φίλιας.
Η περιοχή έχει ελιές χορτολιβαδική έκταση και βελανιδιές.
Είναι η τρίτη φωτιά που ξεσπά σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Φίλιας, ενώ παράλληλα η Πυροσβεστική αυτή την ώρα επεμβαίνει σε δεύτερο περιστατικό πυρκαγιάς σε όχημα φορτωμένο με άχυρα στον δρόμο προς Ανεμώτια.