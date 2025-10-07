Ναυάγιο με μετανάστες στη Λέσβο – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των αρχών, στα ανοιχτά της Λέσβου, μετά από ναυάγιο με μετανάστες.

Τραγωδία σημειώθηκε την Τρίτη (07/10) ανοιχτά της Λέσβου, μετά από ναυάγιο με μετανάστες που σημειώθηκε στην θαλάσσια περιοχή Ακρωτηρίου Πέτρας.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρξη εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των αρχών στην περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκρά τέσσερα άτομα.

Επιχειρούν περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με δήλωση των επιβαινόντων, στο σκάφος ήταν 38 άτομα.