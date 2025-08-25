Λέσβος: Προφυλακιστέος ο 57χρονος κατηγορούμενος για 7 πυρκαγιές

Λέσβος: Προφυλακιστέος ο 57χρονος κατηγορούμενος για 7 πυρκαγιέςΔιαβάζεται σε 1'
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 57χρονος κατηγορούμενος για 7 πυρκαγιές στη Δυτική Λέσβο. Η υπεράσπιση ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
- 25 Αυγούστου 2025 17:51
Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και Εεσαγγελέα κρίθηκε αργά σήμερα το μεσημέρι προφυλακιστέος ο 57χρονος κατηγορούμενος για 7 πυρκαγιές στη Δυτική Λέσβο.
Ο 57χρονος έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε πυρκαγιές στις περιοχές Ανεμώτιας, Φίλιας και Σκαλοχωρίου την Δυτικής Λέσβου, ανήμερα το Δεκαπενταύγουστο.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από μεριάς υπεράσπισης ζητήθηκε να υπάρξει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του κατηγορουμένου.