Λέσβος: Προφυλακιστέος ο 57χρονος κατηγορούμενος για 7 πυρκαγιές

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 57χρονος κατηγορούμενος για 7 πυρκαγιές στη Δυτική Λέσβο. Η υπεράσπιση ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και Εεσαγγελέα κρίθηκε αργά σήμερα το μεσημέρι προφυλακιστέος ο 57χρονος κατηγορούμενος για 7 πυρκαγιές στη Δυτική Λέσβο.

Ο 57χρονος έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε πυρκαγιές στις περιοχές Ανεμώτιας, Φίλιας και Σκαλοχωρίου την Δυτικής Λέσβου, ανήμερα το Δεκαπενταύγουστο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από μεριάς υπεράσπισης ζητήθηκε να υπάρξει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του κατηγορουμένου.