Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίζονται τα δύο αδέρφια για τους εκβιασμούς

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για εκβιασμούς, παράνομη αγοραπωλησία εκκλησιαστικής περιουσίας και απόπειρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων.

Προσωρινά κρατούμενα κρίθηκαν μετά την ολοκλήρωση της απολογίας τους τα δυο αδέλφια 57 και 47 χρόνων στα Χανιά για την υπόθεση των εκβιασμών.

Τα δυο αδέλφια νωρίς σήμερα το πρωί πέρασαν το κατώφλι της εισαγγελίας Χανίων για να απολογηθούν για τα κακουργήματα που τους βαραίνουν. Και οι δυο αρνούνταν τις κατηγορίες.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο αδέρφια που κατηγορούνται και για εμπλοκή σε φερόμενη εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών και οπλισμού, είχαν αφεθεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους την Παρασκευή.

Αμέσως μετά όμως, είχαν συλληφθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά στην κατηγορία της κακουργηματικής εκβίασης για την οποία απολογήθηκαν σήμερα.

Ο δικηγόρος του ενός εκ των απολογούμενων Νίκος Αρβανιτάκης, δήλωσε μεταξύ άλλων πως, ο πελάτης του εξαρχής αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη του και αποστασιοποιείται από τις όποιες κατηγορίες βαρύνουν τον συγκατηγορούμενο του, “... ο οποίος, ασχέτως ποια σχέση έχουν μεταξύ τους, εξαρχής διαρρηγνύει τα ιμάτιά του για την αθωότητά του και αυτό το αποδεικνύει με έγγραφα στοιχεία“.

Όπως είπε ο κ. Αρβανιτάκης, για τα περί ευθύνης του ενός κατηγορούμενου, για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας, εκκρεμεί δίκη στα αστικά δικαστήρια “... και επί αυτού δεν έχει καμία ανάμειξη ο πελάτης μου κατά το μέρος που τον αφορά σε τέτοιες υποθέσεις. Αυτά όλα πιστεύω ότι θα καταρριφθούν και θα κονιορτοποιηθούν στο μελλοντικό ακροατήριο του κακουργιοδικείου…. Η άποψή μου, και η άποψη όλων των συναδέλφων που κάνουμε συνυπεράσπιση, νομίζουμε πως δεν υπάρχει κανένα ίχνος εκβιασμού, όπως παρουσιάζεται στο κατηγορητήριο“.

Στο μεταξύ αναμένεται να περάσει την πόρτα ανακριτή και εισαγγελέα ο πρώην ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων και επίσκοπος Δορυλαίου, ο οποίος κλήθηκε σε απολογία για την υπόθεση των 175 στρεμμάτων και το έγγραφο το οποίο υπέγραψε και παρέδωσε στον έναν εκ των κατηγορουμένων, σύμφωνα με το οποίο η συγκεκριμένη έκταση στο Σταυρό Ακρωτηρίου, δεν ανήκει στην περιουσία της Ιεράς Μονής.