Μαίνεται η φωτιά στον Τύρναβο – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (18/08) σε δασική περιοχή στον Τύρναβο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί και να καταβάλλουν προσπάθειες για την οριοθέτηση της.

Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Δαμάσι ενώ με το πρώτο φως της μέρας για την κατάσβεση της φωτιάς μπήκαν και τα εναέρια μέσα.

Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 16 οχήματα, οκτώ πεζοπόρα τμήματα, υδροφόρα οχήματα και 4 ομάδες ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.