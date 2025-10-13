Διαμαρτυρία μαθητών Καλλιτεχνικών σχολείων – Περπατούν καθημερινά χιλιόμετρα

Παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής από γονείς και μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών, που ζητούν επίλυση του προβλήματος της μεταφοράς τους από και προς το σχολείο.

Σε παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής, στην οδό Σταδίου, προχώρησαν γονείς και μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών, ζητώντας την επίλυση του προβλήματος της μεταφοράς τους από και προς το σχολείο. Κρατώντας πανό με σύνθημα “Δημόσιες, Δωρεάν, Ασφαλείς μετακινήσεις“, οι διαμαρτυρόμενοι ανέφεραν ότι έναν μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το ζήτημα παραμένει άλυτο.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς οι μαθητές του συγκεκριμένου υπερτοπικού σχολείου καλούνται να καλύψουν μόνοι τους μεγάλες αποστάσεις με τις αστικές συγκοινωνίες, από περιοχές όπως το Παγκράτι, ο Βύρωνας, ο Υμηττός, η Δάφνη, η Ηλιούπολη και η Αργυρούπολη.

Η Όλγα Χριστινάκη, μέλος του ΔΣ του συλλόγου γονέων του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών, περιέγραψε στο Orange Press Agency την κατάσταση. “Από την αρχή της σχολικής χρονιάς ζούμε έναν εμπαιγμό από την Περιφέρεια. Ενώ υπήρχε διαγωνισμός στον αέρα, τελικά παραιτήθηκε ο πράκτορας και έχουμε μείνει ατέρμονες, με τα παιδιά μας είτε μόνα τους, είτε πρέπει να φεύγουμε από τις δουλειές μας. Τίθεται θέμα οικονομικό, θέμα κυρίως ασφάλειας. Κανένας δεν ενδιαφέρεται και μας παραπέμπουν από εβδομάδα σε εβδομάδα για την κάποια λύση που δεν βλέπουμε να έρχεται”, τόνισε.

“Εγκλωβιστήκαμε στο μετρό, μια συμμαθήτριά μας έπαθε κρίση πανικού”

Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά περιέγραψαν οι ίδιοι οι μαθητές. Μια μαθήτρια αφηγήθηκε ένα περιστατικό που συνέβη στο μετρό, κατά την επιστροφή από το σχολείο.

“Ήμασταν στον Άγιο Ιωάννη, σταμάτησε ο συρμός, αναβόσβησαν τα φώτα. Τα μισά παιδιά που ήμασταν μέσα στο μετρό πρόλαβαν και βγήκανε, οι υπόλοιποι μείναμε μέσα, έκλεισαν οι πόρτες. Πατάγαμε το κουμπί για να ανοίξουν οι πόρτες. Είχαμε τρομάξει πάρα πολύ, είχαμε και ένα κορίτσι μέσα που είχε κλειστοφοβία και ήταν στα πρόθυρα κρίσης πανικού. Όταν ανεβήκαμε, έπρεπε να γυρίσουμε με τα πόδια γιατί φοβόμασταν”, ανέφερε.

Μια άλλη μαθήτρια πρόσθεσε για την καθημερινή ταλαιπωρία: “Κάθε μέρα πονάει η πλάτη μου γιατί κουβαλάω [τη σχολική τσάντα] από το σπίτι μου στο μετρό και από το μετρό στο σχολείο. Επίσης, έχει πάρα πολύ κόσμο στο μετρό και μπορεί να χάσουμε, να αφήσουμε μερικά μετρό να φύγουν γιατί δεν θα χωράμε, και έτσι χάνουμε και μάθημα”, σημείωσε.