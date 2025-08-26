Μεγάλη φωτιά στην Κάντζα – Μήνυμα από το 112

Συναγερμός σήμανε, το μεσημέρι της Τρίτης (26/8), στην Πυροσβεστική εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή της Κάντζας.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικές, το μεσημέρι της Τρίτης (26/8), για φωτιά στην Κάντζα Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Μαρίνας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Λίγο πριν τις 16:30, μάλιστα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται και σε ετοιμότητα.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 6 περιοχές

Υπενθυμίζεται πως, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) υπάρχει για σήμερα, Τρίτη (26/8), σε έξι περιοχές της χώρας σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς αφορά τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καρπάθου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.