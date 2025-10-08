Μενίδι: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μία γυναίκα

Ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μισή ώρα μετά τις 10 το βράδυ της Τρίτης (7/10), επί της Λ. Πάρνηθος στο Μενίδι με θύμα μία 46χρονη.

Η οδηγός, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, προσέκρουσε σε δέντρο και ανετράπη, με αποτέλεσμα να απεγκλωβιστεί θανάσιμα τραυματισμένη.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, για να διακριβωθούν οι λόγοι που οδήγησαν στο τροχαίο δυστύχημα.