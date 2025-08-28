Μεσσηνία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Μελιγαλά

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στον Μελιγαλά Μεσσηνίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά σε σπίτια και τη ΒΙΠΕ, εκκενώθηκαν περιοχές.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Μελιγαλά Μεσσηνίας, κοντά σε σπίτια νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (28/08).

Μεγάλη ήταν η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για να ελεγχθεί η φωτιά που έκαιγε κοντά σε σπίτια και τη ΒΙΠΕ.

Λίγο μετά τις 15.30 με μήνυμα από το 112 οι πολίτες στις περιοχές Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχείρησαν στην περιοχή ήταν οι εξής: 36 πυροσβέστες μια ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε, εθελοντές, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Σημειώνεται πως στην περιοχή σήμερα πνέουν ισχυροί άνεμοι.