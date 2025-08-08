Μήλος: Τραγωδία στο Σαρακήνικο – Δύο νεκροί τουρίστες, ο σύζυγός της έπεσε να τη σώσει

Νεκροί εντοπίστηκαν δύο τουρίστες στη θαλάσσια περιοχή του Σαρακήνικου στη Μήλο. Ο σύντροφος της γυναίκας έπεσε για να τη σώσει όταν η γυναίκα του παρασύρθηκε στα νερά από τον αέρα.

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Σαρακήνικο της Μήλου με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του miloslife.gr, πρόκειται για ένα ζεύγος τουριστών από το Βιετνάμ. Το ζευγάρι ήταν ηλικίας περίπου 50 ετών και βρισκόταν στη Μήλο για διακοπές με γκρουπ.

Για την ανάσυρση της γυναίκας ζητήθηκε η βοήθεια ιδιώτη δύτη ο οποίος την έβγαλε στην επιφάνεια από τον πυθμένα της θάλασσας.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως έως και 9 μποφόρ. Το πώς βρέθηκε το ζευγάρι στη θάλασσα παραμένει υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το άτυχο ζευγάρι, είχεε βγεί από κρουαζιερόπλοιο στον Αδάμαντα, ΄πήγαν στο Σαρακήνικο και μάλλον η γυναίκα ενώ έβγαζε selfie φωτογραφία, παρασύρθηκε από τον αέρα και ο σύντροφός της έπεσε στη θάλασσα να τη σώσει με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη και για τους δύο.

(φωτογραφία από το miloslife.gr)