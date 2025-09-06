Ελλάδα Φωτιά

Μυτιλήνη: Συνελήφθη 20χρονος για την πρόκληση πυρκαγιάς

Στη σύλληψη ενός 20χρονου που κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς σε περιοχή της νότιας Λέσβου προχώρησαν οι αρχές. Του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Συνελήφθη χθες, Παρασκευή (05/09) με τη διαδικασία του αυτοφώρου, 20χρονος κατηγορούμενος για την πρόκληση πυρκαγιάς το μεσημέρι της Πέμτης (04/09) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βρισάς στη νότια Λέσβο.

Τη σύλληψη πραγματοποίησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού και σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εκτελούσε εργασίες στην περιοχή.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.062,50 ευρώ, σύμφωνα με τη νομοθεσία για παραβάσεις που αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς σε δάση και αγροτικές εκτάσεις. Ο ίδιος κρατείται και αναμένονταν να οδηγηθεί σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής.

