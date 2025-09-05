Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από τρένο του προαστιακού

Πεζός, ο οποίος προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τις γραμμές του προαστιακού, παρασύρθηκε από συρμό και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Συρμός του προαστιακού παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν άνδρα το πρωί της Παρασκευής (05/09).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο άνδρας φέρεται να αποπειράθηκε να διασχίσει τη σιδηροδρομική γραμμή κάθετα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του από το τρένο. Η παράσυρση σημειώθηκε επί της διασταύρωσης των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αχιλλέως.

Για την ανάσυρσή του επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ΕΛΑΣ αλλά και ασθενοφόρο προκειμένου να τον παραλάβει.