Ολοήμερη δράση: Ιστορίες Συνεταιρισμών – Από το όραμα στην καθημερινή πράξη

Ιστορίες Συνεταιρισμών: Από το όραμα στην καθημερινή πρακτική – Σάββατο 4/10 12:00 – 22:00, Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

Σε έναν κόσμο που αισθανόμαστε την εργασία ως καταναγκασμό και εκμετάλλευση, εμείς λέμε να το πάμε αλλιώς: να συναντηθούμε και να συζητήσουμε πως είναι να εργάζεσαι με όρους που αποφασίζεις συλλογικά, με νόημα, με αυτοδιαχείριση και με προτεραιότητα την κοινωνική και περιβαλλοντική αξία.

Έτσι λοιπόν, εμείς τα συνεργατικά εγχειρήματα που συμμετέχουμε στην Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Αττικής – «Συντονισμός» σας προσκαλούμε στην ολοήμερη δράση το Σάββατο 4/10 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, για να μας γνωρίσετε και να περάσουμε μαζί μια μέρα γεμάτη εμπειρίες, ιστορίες και πειραματισμούς: διαδραστικά εργαστήρια, επιτραπέζια παιχνίδια, κατασκευές με ξύλο, μικρές και μεγάλες συζητήσεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη και στόχος μας είναι να αλληλεπιδράσουμε και να μπούμε όλοι μαζί στη δράση! Ένα αυτοσχέδιο ραδιόφωνο θα δίνει τον ρυθμό, θα μαζεύει εντυπώσεις και θα μας κρατάει σε συνεχή ροή, ενώ στο διάλειμμα και στο τέλος της ημέρας θα βρεθούμε όλοι μαζί με φαγητό και μουσική.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους και όλες: σε όσους δεν ξέρουν τι είναι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και θέλουν να τη γνωρίσουν βιωματικά∙ σε ομάδες και συνεταιρισμούς που ψάχνουν δίκτυα και νέες συνεργασίες∙ και σε νέους ανθρώπους με ιδέες που θέλουν να τις υλοποιήσουν με αξίες αλληλεγγύης, αειφορίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Μια μέρα γεμάτη ιστορίες συνεργατισμού που αποδεικνύουν ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος να οργανώνουμε την εργασία, την κατανάλωση και τη ζωή μας: πιο δίκαιος, πιο συλλογικός και –ας το παραδεχτούμε– πολύ πιο ωραίος.

Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε!

Πληροφορίες:

Για πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα δείτε εδώ

FB event

Ορισμένες από τις δραστηριότητες απαιτούν δήλωση συμμετοχής μέχρι πλήρωση των θέσεων. Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας.

Διοργάνωση: Ένωση Φορέων Κ.Αλ.Ο. Αττικής – Συντονισμός

Με την συμμετοχή των συνεργατικών εγχειρημάτων: OmniaTV, Ludd, Ροκάνι, Open Lab Athens, Commonspace, Electra Energy, The Beehive Community, Dock, Red Kitchen, Sociality, ΣυνΆλλοις, Red n’ Noir, Birdland, Νέοι Ορίζοντες