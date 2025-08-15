Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κρανίδι Αργολίδας

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης και αυξάνουν τον κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς.

Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά στην Πελεή Αργολίδας, παραμένουν, ωστόσο, σημαντικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της, καθώς και αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) στην περιοχή.

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Οι τοπικές Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνιστάται στους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.