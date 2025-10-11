Πάτρα: Γονείς εγκατέλειψαν τον ανήλικο γιο τους με αυτισμό σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας

Αποτροπιασμό προκαλεί η άρνηση γονέων να παραλάβουν το παιδί τους από κέντρο φροντίδας στην Πάτρα, αφήνοντάς το σε κίνδυνο. Αναζητούνται από την αστυνομία.

Σοκ προκαλεί στην Πάτρα η στάση γονέων παιδιού με αυτισμό, οι οποίοι αρνήθηκαν να παραλάβουν το παιδί τους από κέντρο ημερήσιας φροντίδας, επιδεικνύοντας αδιαφορία για την κατάσταση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο 53χρονος πατέρας, μετέφερε στις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής τον 17χρονο γιο του σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό, προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα.

Ωστόσο, μετά το τέλος του προγράμματος, όταν οι υπεύθυνοι του κέντρου ενημέρωσαν τους γονείς να παραλάβουν τον 17χρονο, εκείνοι αρνήθηκαν και φέρεται να αδιαφόρησαν ακόμη και για τη διανυκτέρευσή του, θέτοντας τον ανήλικο σε κίνδυνο.

Τον 17χρονο παρέλαβε η γιαγιά του γύρω στις 22:00 το βράδυ προκειμένου να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι.

Οι γονείς αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να συλληφθούν.