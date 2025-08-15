Πάτρα: Πτώση πυροσβέστη σε χαράδρα στον Μπάλα

Άμεσα κινητοποιήθηκαν συνάδελφοί του από την 6η ΕΜΑΚ και κατάφεραν να ανασύρουν τον τραυματισμένο πυροσβέστη από τη χαράδρα.

Ένας πυροσβέστης έπεσε σε χαράδρα στην περιοχή Μπάλα στην Πάτρα, όπου συμμετείχε στην κατάσβεση μιας αναζωπύρωσης.

Το ατύχημα συνέβη την Παρασκευή (15/08), προκαλώντας φόβους για το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν συνάδελφοί του από την 6η ΕΜΑΚ και κατάφεραν να ανασύρουν τον τραυματισμένο πυροσβέστη από τη χαράδρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news.gr, είχε χτυπήσει στο πόδι, αλλά ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.