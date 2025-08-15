Ελλάδα Πάτρα

Πάτρα: Πτώση πυροσβέστη σε χαράδρα στον Μπάλα

tempo24

Άμεσα κινητοποιήθηκαν συνάδελφοί του από την 6η ΕΜΑΚ και κατάφεραν να ανασύρουν τον τραυματισμένο πυροσβέστη από τη χαράδρα.

Ένας πυροσβέστης έπεσε σε χαράδρα στην περιοχή Μπάλα στην Πάτρα, όπου συμμετείχε στην κατάσβεση μιας αναζωπύρωσης.

Το ατύχημα συνέβη την Παρασκευή (15/08), προκαλώντας φόβους για το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το tempo24.news.gr, είχε χτυπήσει στο πόδι, αλλά ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

