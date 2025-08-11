Πάτρα: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λακκόπετρας

Τη σορό ενός άνδρα ηλικίας περίπου 30 – 40 ετών ανέσυραν οι αρχές από τη θαλάσσια περιοχή της Λακκόπετρας.

Η σορός ενός νέου άνδρα εντοπίστηκε, το μεσημέρι της Κυριακής, στη θαλάσσια περιοχή της Λακκόπετρας, στη δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας ηλικίας περίπου 30 – 40 ετών προς το παρόν δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Όταν εντοπίστηκε από τις αρμόδιες αρχές, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Πάτρας.

Από το κεντρικό λιμεναρχείο Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.