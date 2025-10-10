Πάτρα: Βίντεο – ντοκουμέντο από τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς

Ένα αποκλειστικό βίντεo ντοκουμέντο από τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς Hλιοπούλου στην Πάτρα το Νοέμβριο του 2024 παρουσίασε η ΕΡΤ, καθώς στα δικαστήρια της Αμαλιάδας άρχισε η εκδίκαση της δίκης με βασικό κατηγορούμενο τον 50χρονο πρώην σύντροφό της.

Στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το ERTNEWS φαίνεται η άτυχη γυναίκα να βγαίνει από ένα ξενοδοχείο, να κοντοστέκεται στο πάρκινγκ λίγο πριν της επιτεθεί ο σύντροφός της, με αποτέλεσμα να μπει στην εντατική και λίγες ημέρες μετά να καταλήξει.

Το χρονικό της επίθεσης

Στο βίντεο καταγράφονται όσα έγιναν στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου εκείνο το μοιραίο βράδυ. Στις 00:07 καταφθάνει η άτυχη Γαρυφαλλιά και λίγη ώρα αργότερα καταφθάνει ο σύντροφός της. Μετά από λίγα λεπτά αποχωρεί πρώτος ο άνδρας και στη συνέχεια το θύμα της επίθεσης.

Λίγα λεπτά αργότερα κατεβαίνει από το ξενοδοχείο και η Γαρυφαλλιά. Κοντοστέκεται, κοιτάει μήπως την παραφυλάει κάποιος και διστακτικά προχωράει προς τη μεριά της εξόδου του παρκινγκ. Εκεί εμφανίζεται ο σύντροφός της με τον οποίο μιλούν για λίγα λεπτά.

Στη συνέχεια, χάνονται πίσω από ένα λεωφορείο, χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή με την κάμερα για το τι ακριβώς συμβαίνει.

Λίγο μετά η Γαρυφαλλιά, εμφανίζεται πάλι στο πλάνο, έχοντας δεχτεί ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Όπως φαίνεται, το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας πέφτει αναίσθητο κάτω.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Η κάμερα κατέγραψε τον σύντροφό της να προσπαθεί να τη συνεφέρει, να την σηκώνει και την ταρακουνάει προσπαθώντας να την επαναφέρει με βίαιες κινήσεις. Λίγη ώρα αργότερα καταφτάνει ένας άλλος πεζός στο σημείο και ο σύντροφός της ζητάει βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος είπε αρχικά στους συγγενείς της άτυχης γυναίκας ότι τη βρήκε χτυπημένη και κάλεσε σε βοήθεια προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα όμως με όσα έγιναν γνωστά από τις ανακριτικές αρχές, η άτυχη γυναίκα είχε έναν διαπληκτισμό με τον σύντροφό της, πήγε σε ένα ξενοδοχείο προκειμένου να μείνει εκεί το βράδυ όπου και την ακολούθησε. Φαίνεται ότι ο δράστης την παραμόνευε και αφού την συνάντησε, άρχισαν να συζητούν έντονα και με μία κλωτσιά στο κεφάλι την χτύπησε με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να τραυματιστεί βαρύτατα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου δεν τα κατάφερε, δυστυχώς απεβίωσε, με την οικογένειά της να παίρνει τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά της.

Σε εξέλιξη η δίκη

Σημειώνεται πως, το πρωί της Παρασκευής ξεκίνησε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αμαλιάδας η εκδίκαση της υπόθεσης, με τον πρώην σύντροφό της να κατηγορείται για θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Νωρίτερα, κατέθεσαν ως μάρτυρες συγγενικά πρόσωπα του θύματος, περιγράφοντας τη σχέση του με τον κατηγορούμενου. Επίσης κατέθεσε και ο αστυνομικός που βρέθηκε πρώτος έξω απο το ξενοδοχείο της παραλιακής περιοχής της Πάτρας, εκεί που η Γαρυφαλλιά άφησε την τελευταία της πνοή.

Όπως μεταδίδει το patrisnews.gr, το δικαστήριο διέκοψε για λίγα λεπτά την συνεδρίαση, προκειμένου να προβληθεί το βίντεο του ξυλοδαρμού, μετά απο αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης του κατηγορούμενου και του συνηγόρου που παρίσταται προς υποστήριξη της κατηγορίας.