Πεντέλη: Συνελήφθη άνδρας για εργασίες με τροχό κοντά στο δάσος

Σε μια σύλληψη για εκτέλεση θερμών εργασιών πλησίον δασικής έκτασης, στην Πεντέλη Αττικής, προχώρησαν οι αρχές.

Συνελήφθη σήμερα (9/8), στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ένας 49χρονος για εκτέλεση θερμών εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής ξύλου και ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου, πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Πεντέλη Αττικής.

Μάλιστα, τις εργασίες αυτές τις πραγματοποιούσε σε ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία (5) – «Κατάσταση Συναγερμού».