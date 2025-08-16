Περιορισμένες φθορές σε μνημεία της Χίου από τη μεγάλη φωτιά στη Βολισσό

Μικρής έκτασης ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά στη Βόρεια Χίο, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, στον ναό του Αγίου Γεωργίου και στο βυζαντινό Κάστρο της Βολισσού.

Μικρής έκτασης φθορές προκάλεσε η φωτιά στη Βόρεια Χίο, στο βυζαντινό ναό του Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού, αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΥΠΠΟ, η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) στη Βόρεια Χίο, στην περιοχή της Ποταμιάς και εξαπλώθηκε με ταχύτητα, κατακαίοντας μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή της Βολισσού και των γειτονικών κοινοτήτων, προκάλεσε περιορισμένες φθορές στα ακόλουθα μνημεία: