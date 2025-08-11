Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Λευτέρης Κορδιάος – Η ανάρτηση του Αντώνη Κανάκη

Θλίψη σκόρπισε ο ξαφνικός θάνατος του ραδιοφωνικού παραγωγού Λευτέρη Κορδιάου

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο ραδιοφωνικός κόσμος της Θεσσαλονίκης από τον θάνατο του ραδιοφωνικού παραγωγού και dj Λευτέρη Κορδιάου.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Αντώνης Κανάκης, ο οποίος αποχαιρέτησε τον καλό του φίλο και συνεργάτη του στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, Fly, ο οποίος, όπως αποκάλυψε ο διάσημος παρουσιαστής, έδινε μάχη με σοβαρή ασθένεια το τελευταίο διάστημα.

Σε μία μακροσκελή ανάρτηση στα social media, o Αντώνης Κανάκης αποχαιρέτησε τον συνεργάτη και φίλο του με λόγια καρδιάς, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως “θα μου λείψει πολύ ο Λευτέρης. Δεν θα τον ξεχάσω. Αντιθέτως θα φροντίσω να ξεχάσω τον θάνατο του, όπως συνηθίζω τελευταία με φιλαράκια που χάνουμε. Απλά δεν κάνει άλλο εκπομπή στον Fly θα λέω και είναι κάπου εκεί έξω κάνοντας τα δικά του. Και όταν τον πετύχω τυχαία, θα τον πειράξω όπως πάντα για το πως τον αντέχει ο Σκοτ. Πάντα έτσι τον πείραζα. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι τελικά θα αναρωτιέμαι το αντίθετο. Πώς και αν θα αντέξει η ψυχούλα του Σκοτ χωρίς τον Λευτέρη“.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

“Πλέον, όταν το φέρνει η συζήτηση, πάντοτε λέω ότι δεν αντέχω άλλο να ακούω άσχημα νέα για φιλαράκια.

Όταν ξεκίνησε η περιπέτεια του Λευτέρη, ήμουνα σίγουρος ότι θα το ξεπεράσει.

Σίγουρος όμως.

Όχι με βάση τη λογική, αλλά με βάση το πόσο αδιανόητο μου φαινόταν το αντίθετο σενάριο, έτσι στα καλά καθούμενα.

Περνούσαν οι ημέρες, έγιναν μήνες και ενώ όλα έδειχναν πως η αισιοδοξία μου ήταν αβάσιμη, για κάποιο λόγο τη διατηρούσα σχεδόν πεισματικά.

Κάθε ενημέρωση του τύπου ‘κούνησε τα μάτια του’, ‘κούνησε τα χέρια του’ κτλ, όσο και αν μας λέγανε ότι ήταν απλά αυτόματες αντιδράσεις, επέλεγα να πιστεύω ότι μπορεί να είναι το σημάδι που θα αλλάξει τα πράγματα.

Τα έχω ξαναζήσει δυστυχώς αυτά τα σημάδια και αυτήν την αισιοδοξία.

Περάσανε μήνες πλέον.

Σήμερα πληροφορήθηκα πως στο ενδιάμεσο και η μητέρα του, για την οποία τόσο προσπάθησε, δεν άντεξε και αυτή.

Σήμερα έφυγε και ο Λευτέρης μας.

Είμασταν συνεργάτες και φιλαράκια. Δεν είμασταν ποτέ κολλητοί.

Όμως το αγάπησα αυτό το παιδί.

Το αγάπησα αβίαστα, αυτόματα και απλά. Όσοι τον ξέρουν καταλαβαίνουν γιατί.

Πάντοτε γλυκός, με τα χαμογελαστά του μάτια, την διακριτικά παιχνιδιάρικη διάθεση του, τις μουσικές του και την εκπομπή του που λάτρευα να ακούω.

Θα μου λείψει πολύ ο Λευτέρης. Δεν θα τον ξεχάσω. Αντιθέτως θα φροντίσω να ξεχάσω τον θάνατο του, όπως συνηθίζω τελευταία με φιλαράκια που χάνουμε.

Απλά δεν κάνει άλλο εκπομπή στον Fly θα λέω και είναι κάπου εκεί έξω κάνοντας τα δικά του.

Και όταν τον πετύχω τυχαία, θα τον πειράξω όπως πάντα για το πως τον αντέχει ο Σκοτ.

Πάντα έτσι τον πείραζα.

Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι τελικά θα αναρωτιέμαι το αντίθετο.

Πώς και αν θα αντέξει η ψυχούλα του Σκοτ χωρίς τον Λευτέρη“.

Ποιος ήταν ο Λευτέρης Κορδιάος

Ο Λευτέρης Κορδιάος ξεκίνησε τα επαγγελματικά του βήματα ως DJ στο μπαρ “Θερμαϊκός” και από το 2001 μπήκε στα ερτζιανά της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει το voria.gr. Εργάστηκε στον Republic και στον 88,5, ενώ τελευταίος του ραδιοφωνικός σταθμός ήταν ο Fly 104.

Συμμετείχε σε διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές εκδηλώσεις, ενώ αντικείμενό του ήταν η ηλεκτρονική μουσική.