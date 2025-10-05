Πέθανε ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης

Ο Γιώργος Κασιμάτης υπήρξε για δεκαετίες σημείο αναφοράς στη διδασκαλία, τη θεωρία αλλά και στην πράξη της συνταγματικής νομιμότητας.

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής και συνταγματολόγος Γιώργος Ι. Κασιμάτης, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της νομικής κοινότητας της χώρας με πολυετή ακαδημαϊκή και δημόσια παρουσία.

Γεννημένος στις 9 Αυγούστου 1932, ο Γιώργος Κασιμάτης σπούδασε νομικά στην Αθήνα και στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές του στη Βέρνη και στο Μόναχο, όπου ολοκλήρωσε το διδακτορικό του. Δίδαξε Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτειολογία στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ υπηρέτησε και ως πρόεδρος της Σχολής από το 1993 έως το 1997. Το 1999 αποχώρησε ως ομότιμος καθηγητής.

Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του διαδρομή, ανέλαβε καίριες πολιτικές και θεσμικές θέσεις. Διετέλεσε διευθυντής του Νομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου την περίοδο 1981-1988, είχε καθοριστική συμβολή στην αναθεώρηση του Συντάγματος (1985-1986) και συμμετείχε στη διαδικασία εθνικοποίησης μέρους της εκκλησιαστικής περιουσίας το 1987. Υπήρξε ιδρυτής του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών, ενώ διετέλεσε πρόεδρος τόσο του Ιονίου Πανεπιστημίου όσο και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Το συγγραφικό του έργο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό στον χώρο της συνταγματικής θεωρίας.

Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Κυθήρων με αναπνευστικά προβλήματα.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Ευ. Βενιζέλου

«Ο Γιώργος Κασιμάτης υπήρξε ένα σημαντικό κεφάλαιο της Ιστορίας του Συνταγματικού Δικαίου, της μεταπολιτευτικής κυρίως περιόδου παρότι ήταν ενεργός και πριν από το 1974.

Διέθετε σοβαρό θεωρητικό υπόβαθρο και η διδακτική πτυχή του εαυτού του ήταν αφιερωμένη στους φοιτητές του στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. Η ιδιότητα του νομικού συμβούλου του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου την περίοδο 1981-1988 τον έφερε αντιμέτωπο με τις επιστημονικές και πολιτικές προκλήσεις των θεσμικών μεταρρυθμίσεων αλλά και των συγκρούσεων της δεκαετίας του 1980, από την αναθεώρηση του 1986 έως την περιδίνηση της περιόδου 1988-1990. Έδινε μάχες με πάθος και αναλάμβανε κόστος για τις απόψεις του, νομικές και πολιτικές. Τα τελευταία σαράντα πέντε χρόνια βρεθήκαμε να συμφωνούμε αλλά και να διαφωνούμε, ενίοτε έντονα. Ήταν όμως πάντα ένας καθηγητής της παλιότερης γενιάς που σεβόταν τις προϋποθέσεις του επιστημονικού διαλόγου και της συνύπαρξης εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Τώρα βρήκε οριστικά και αμετάκλητα τα αγαπημένα του Κύθηρα. Τον αποχαιρετώ με τον σεβασμό που του αρμόζει» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ευάγγελος Βενιζέλος.