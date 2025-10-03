Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο: “Τι κάνεις; μη” φώναζε το θύμα

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο δράστης πυροβολεί τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο βλέπει το φως της δημοσιότητας. “Μη με πυροβολείς, τι κάνεις” φώναζε.

“Μη! Τι κάνεις; Γιατί με πυροβολείς;” έλεγε ο 38χρονος, ο οποίος την περασμένη Τρίτη, δέχτηκε πυροβολισμούς, επί της οδού Σταμάτας, στη Δροσιά.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το Live News, το θύμα βγαίνει από το σπίτι του και ο δράστης βγάζει όπλο και τον σημαδεύει. Ο 38χρονος σάστισε και έπεσε μέσα στους θάμνους.

“Γύρω στις 6:20 ήταν […] άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς ο ένας στην αρχή μεμονωμένος ο πρώτος και άκουσα έναν άνθρωπο να φωνάζει “βοήθεια” και μετά άλλους τέσσερις πυροβολισμούς και η βοήθεια σταμάτησε” περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.

Πού στρέφονται οι έρευνες

Ο δράστης παραμένει άφαντος ενώ ο 38χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στον “Ερυθρό Σταυρό”. Η κατάθεσή του θα είναι “κλειδί” για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Άφαντη παραμένει και η πρώην σύντροφος του θύματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, οι αστυνομικοί ξέρουν πού βρίσκεται ο δράστης ωστόσο, ακόμα δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η υπόθεση καθώς πέρα από την μαρτυρία του θύματος, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία.

Οι Αρχές ερευνούν την πιθανότητα ο δράστης να είναι ο νυν σύντροφος της πρώην συντρόφου του θύματος από τη Ρουμανία, που δέχτηκε την επίθεση, με κίνητρο μία διαμάχη που υπήρχε μεταξύ των δύο.