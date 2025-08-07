Προσάραξη φέρι μποτ: Δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια, λέει ο νηογνώμονας

Καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του καπετάνιου ο νηογνώμονας για βλάβη στα πηδάλια του φέρι μποτ που προσάραξε στα Νέα Στύρα.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα με τον νηογνώμονα να δηλώνει πως δεν υπήρχε βλάβη στα πηδάλια.

Η αποκόλληση του πλοίου και η ρυμούλκησης του αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα της Πέμπτης ενώ ήδη έχουν γίνει όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του πλοίου αλλά και με δύτες.

Aυτή τη στιγμή βρίσκονται δύο ρυμουλκά στο σημείο και είναι σε ετοιμότητα. Στο ένα βρίσκονται 15 άτομα, μέλη πληρώματος, τα οποία θα προχωρήσουν στις εργασίες όταν ξεκινήσουν, ενώ στο άλλο βρίσκεται ναυπηγός ο οποίος έχει επιθεωρήσει τη ζημιά για να ετοιμάσει το σχέδιο για τις εργασίες.

Οι δύτες εντόπισαν ρωγμές στο πλοίο σε μήκος περίπου 15 μέτρων. Ο καπετάνιος, που παραμένει υπό κράτηση, ισχυρίστηκε ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα. Ωστόσο, αν και στους ισχυρισμούς του δήλωσε ότι υπήρχε βλάβη στα πηδάλια, ο νηογνώμονας ανέφερε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν θα πρέπει να αποφορτιστεί το πλοίο από το βάρος ή αν θα πρέπει απλώς να μετακινηθούν κάποια από τα 30 περίπου οχήματα που βρίσκονται μέσα.

Βασική προτεραιότητα των αρχών είναι να επιστρέψουν τα οχήματα στους ιδιοκτήτες, καθώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα έπρεπε να είχαν φύγει ήδη για το εξωτερικό και δεν τα έχουν καταφέρει.

Σημειώνεται ότι το ένα από τα δύο ρυμουλκά έχει πάρει κάθετη θέση προς το πλοίο, έχει κολλήσει την πλώρη πάνω στο πλοίο, ώστε να το στηρίξει και να μην πάρει μεγαλύτερη κλίση λόγω των ανέμων, οι οποίοι φτάνουν τα 7 μποφόρ στην περιοχή.