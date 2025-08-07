Προσάραξη φέρι μποτ: Εντοπίστηκε ρήγμα 20 μέτρων – Αναμένεται σχέδιο αποκόλλησης

Ακινητοποιημένο παραμένει το φέρι μποτ μετά την προσάραξή του, με ρήγμα 20 μέτρων και σοβαρές καθυστερήσεις στις διαδικασίες αποκόλλησης και ενημέρωσης. Ποινικές διώξεις για τον πλοίαρχο και την πλοιοκτήτρια εταιρεία.

Ένα ρήγμα 20 μέτρων εντόπισαν οι δύτες που έπεσαν στο σημείο προκειμένου να δουν το μέγεθος του προβλήματος στο φέρι μποτ “Παναγία Παραβουνιώτισσα”, που προσάραξε το απόγευμα της Τρίτης σε ξέρα στην περιοχή της Νέας Στύρας.

Το γεγονός αυτό αναμένεται να καθυστερήσει ακόμη περισσότερο τη μεταφορά του πλοίου. Θυμίζεται ότι σε βάρος του καπετάνιου ασκήθηκε ποινική δίωξη για αδικήματα κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η μεταφορά του προς την ακτή, απαιτείται συγκεκριμένο σχέδιο αποκόλλησης και ρυμούλκησης.

Όπως γράφει η ΕΡΤ, πολλοί από τους επιβάτες του πλοίου παραμένουν σε ξενοδοχεία της περιοχής, αναμένοντας το πλοίο να φτάσει στη στεριά και εκείνοι με τη σειρά τους να πάρουν ΙΧ αυτοκίνητα και προσωπικά αντικείμενα και να συνεχίσουν το ταξίδι και τις διακοπές τους.

Την ίδια ώρα, ολιγωρία και σοβαρές παραλήψεις οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, τη διασφάλιση των περιουσιών τους και την προστασία του περιβάλλοντος παρατηρούνται από τις ενέργειες οι οποίες δεν έγιναν μετά την προσάραξη του πλοίου.

Για τις παραλήψεις αυτές, χρειάστηκε το Υπουργείο Ναυτιλίας να ενημερώσει τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Συγκεκριμένα:

Ο Πλοίαρχος δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για το συμβάν

Το πλήρωμα δεν ενημέρωσε τους επιβάτες για την κατάσταση και τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσουν

Το Κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε από πολίτες και για αρκετά λεπτά αναζητούσε τον καπετάνιο.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν έχει κάνει ακόμα και τώρα τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη ρυμούλκηση και αποκόλλησης

και ναυαγιαίρεση.

«Θα ξεκινήσει η διαδικασία, όχι της ρυμούλκησης, η διαδικασία αποκατάστασης της ζημιάς ώστε να μπορέσουμε να αποκολλήσουμε το πλοίο», δήλωσε ο Άγγελος Σούλης, μέτοχος της Κοινοπραξίας Ferry Boat Νέων Στύρων.

Προσάραξη φέρι μποτ: “Κόλλησαν τα πηδάλια, δεν είδα την ξέρα” είπε ο καπετάνιος

Τον ισχυρισμό ότι κόλλησαν τα πηδάλια και, παράλληλα, ότι δεν είδε την ξέρα προέβαλε ο πλοίαρχος του φέρι μποτ “Παναγία Παραβουνιώτισσα”, που προσάραξε χθες σε ξέρα στην περιοχή της Νέας Στύρας.

Ο καπετάνιος οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ τέθηκε υπό κράτηση μέχρι την απολογία του.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η προσπάθεια για την απομάκρυνση του πλοίου από την βραχονησίδα. Ήδη στο σημείο έχουν φτάσει ρυμουλκά, τα οποία θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αποκόλλησης του από την ξέρα.

Στο σημείο βρίσκονται και δύο πλοία του Λιμενικού καθώς και ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, ενισχύοντας την επιχείρηση.

Παράλληλα, δύτες επιχειρούν υποθαλάσσιες εργασίες και γίνονται προσπάθειες μετακίνησης των οχημάτων στο εσωτερικό του πλοίου, ώστε να ανασηκωθεί η πλώρη.