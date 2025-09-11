Ψυχικό: Βρέθηκαν οστά και ανθρώπινο κρανίο πάνω σε βράχο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στις Αρχές έπειτα από τον εντοπισμό ανθρώπινου κρανίου και οστών πάνω σε βράχο στο Ψυχικό.

Ένα μακάβριο θέαμα αντίκρισαν οι αστυνομικοί το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στο Ψυχικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, περαστικός εντόπισε ανθρώπινο κρανίο και οστά πάνω σε βράχο και άμεσα κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ..

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως το κρανίο και τα οστά βρέθηκαν στην οδό Χρυσανθέμων, πάνω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου και πλέον έχουν σταλεί για ανθρωπολογικό έλεγχο.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ταυτοποίησης που θα ρίξει φως στην υπόθεση.