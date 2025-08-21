Ρατσίστρια αρνήθηκε να παραλάβει την παραγγελία της γιατί ήθελε “Έλληνα διανομέα” – Βίντεο

Αντιδράσεις στα social media έχει προκαλέσει βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται η ρατσιστική συμπεριφορά γυναίκας σε βάρος διανομέα.

Συγκεκριμένα, βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνει μία εξοργιστική συμπεριφορά πελάτισσας η οποία αρνείται να παραλάβει την παραγγελία της γιατί ο διανομέας δεν ήταν… Έλληνας.

Στο βίντεο η πελάτισσα ακούγεται αρχικά να διαμαρτύρεται επειδή η παραγγελία της έφτασε 10 λεπτά νωρίτερα από την ώρα που αναγραφόταν στην εφαρμογή: «Η παραγγελία έλεγε ότι θα έρθει σε 18 λεπτά και ήρθατε σε 8». Τότε ο διανομέας τής απαντά με χιούμορ: «Ήρθα πιο νωρίς, αυτό είναι πιο καλό. Τι να έκανα, να πήγαινα βόλτα την παραγγελία;». Έτσι, η πελάτισσα, εμφανώς νευριασμένη τού κάνει υποδείξεις: «Όχι, το καλό είναι όσο λέει το χρονικό περιθώριο».

Φυσικά, η τουλάχιστον απαράδεκτη στάση της γυναίκας απέναντι στον εργαζόμενο δεν περιορίστηκε στη γκρίνια για την… ταχύτητα με την οποία έφτασε η παραγγελία της, καθώς στη συνέχεια η ίδια ρωτά τον διανομέα αν είναι Έλληνας. Όταν εκείνος απαντά αρνητικά, η πελάτισσα δεν διστάζει να αρνηθεί την παραγγελία, επισημαίνοντας πως είχε ζητήσει «Έλληνα διανομέα» στα σχόλια. «Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Η απάντηση του διανομέα, γεμάτη ψυχραιμία και ευγένεια, καταδεικνύει τη διαφορά μεταξύ της αξιοπρέπειας ενός ανθρώπου και της ασέβειας που εκδηλώνεται μέσα από ρατσιστικά στερεότυπα. «Δεν πειράζει, καλύτερα για μένα. Ευχαριστώ πάντως», είπε ο διανομέας αποχωρώντας και αποφεύγοντας να ασχοληθεί περαιτέρω μαζί της.

Το βίντεο, το οποίο σύντομα έγινε viral, συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια από χρήστες των social media, οι οποίοι καταδίκασαν την ρατσιστική συμπεριφορά της γυναίκας. Αντίθετα, οι χρήστες εξέφρασαν την εκτίμησή τους για τη στάση του διανομέα, ο οποίος, παρά την προσβολή, παρέμεινε επαγγελματίας και ψύχραιμος.