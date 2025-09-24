Σε εξέλιξη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος απατεώνων – 4 συλλήψεις

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων προχώρησε η ΕΛΑΣ στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες σε περιοχές της Αττικής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη (24/9), αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της οργάνωσης, διέπρατταν απάτες κυρίως σε βάρος ηλικιωμένων, σε περιοχές της Αττικής, με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος, υποδυόμενοι τους εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών, όπως ΔΕΔΔΗΕ και εφορίας.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα, με επιχειρήσεις σε καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής, ενώ με την ολοκλήρωση των ερευνών αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την Αστυνομία.