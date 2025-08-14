Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν την Δυτική Αχαΐα, η Πολιτική Προστασία αποφάσισε την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαου Παπαευσταθίου ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και για την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2025.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, η απόφαση που έχει ισχύ έως τις 12 Νοεμβρίου 2025 είναι αποτέλεσμα του άμεσου αιτήματος του Δήμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μετά τις ανυπολόγιστες ζημιές σε κατοικίες, υποδομές, αγροτικές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες και φυσικό περιβάλλον.

«Έγινε ένα σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε άμεσα τις ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών από τη μεγάλη πυρκαγιά. Έχουμε μακρύ δρόμο, ωστόσο το γεγονός ότι ο Δήμος μας βρίσκεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει την άμεση κινητοποίηση των διαθέσιμων κρατικών μηχανισμών και πόρων, την επίσπευση των διαδικασιών για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες και την έναρξη των εργασιών και παρεμβάσεων αποκατάστασης. Οι πληγές είναι μεγάλες, όμως θα αγωνιστούμε με όλα τα διαθέσιμα μέσα να τις επουλώσουμε», ανέφερε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.