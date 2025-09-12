Σεισμός 3,7 Ρίχτερ τα ξημερώματα στη Θήβα – Αισθητός και στην Αττική

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ τα ξημερώματα στη Θήβα – Αισθητός και στην ΑττικήΔιαβάζεται σε 1'
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/9) στην Θήβα. Έγινε αισθητός και στην Αττική.
- 12 Σεπτεμβρίου 2025 08:37
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/9), στις 02:41, στην περιοχή της Θήβας.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο ήταν 2 χιλιόμετρα ανατολικά της Θήβας και το εστιακό βάθος ήταν στα 11,6 χιλιόμετρα.
Σημειώνεται πως τις τελευταίες 48 ώρες, στην ίδια περιοχή, έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 10 σεισμοί έως και 3 Ρίχτερ.