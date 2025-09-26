Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στους Ζάρακες Εύβοιας – Αισθητός στην Αττική

Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Εύβοια. Έγινε αισθητός στην Αττική.

Ασθενής σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη 01:16 τα ξημερώματα του Σαββάτου κοντά στους Ζάρακες Εύβοιας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ο σεισμός είχε επίκεντρο 11 χλμ. βόρεια των Ζαράκων. Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 5 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αττική.

To Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο έδωσε την ένταση του σεισμού στα 4 Ρίχτερ.