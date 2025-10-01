Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, με επίκεντρο 12 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Κεριού Ζακύνθου

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:49 ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών της Ζακύνθου, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 12 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Κεριού Ζακύνθου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 18 χιλιόμετρα.