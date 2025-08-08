Σεισμός στην Εύβοια – Αισθητός και στην Αττική

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 20:56 στην Εύβοια. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική.

Δυνατός σεισμός ταρακούνησε, το βράδυ της Παρασκευής (8/8), την Εύβοια και έγινε αισθητός και στην Αττική.

Σύμφωνα με την πρώτη, αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός ήταν μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα δυτικά του Αλιβερίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές.