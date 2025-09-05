Συνδρομητική τηλεόραση: Στα σκαριά μηδενισμός του ειδικού φόρου

Τα τελευταία χρόνια υπήρχε μεγάλη αντίδραση από τους παρόχους καθώς αφενός “πριμοδοτούσε” την πειρατεία κι αφετέρου δημιουργούσε συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με τις ξένες πλατφόρμες.

Ένα μέτρο που είχε ληφθεί στο πλαίσιο των μνημονίων και για το οποίο υπήρχε ζωηρή αντίδραση φαίνεται ότι τελειώνει από την καθ´ ημάς πραγματικότητα. Ο λόγος για το τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση για το οποίο αναμένονται ανακοινώσεις στη ΔΕΘ. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια υπήρχε μεγάλη αντίδραση από τους παρόχους καθώς αφενός “πριμοδοτούσε” την πειρατεία κι αφετέρου δημιουργούσε συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με τις ξένες πλατφόρμες.

Να σημειωθεί ότι οι Netflix, Disney+, Apple TV+ δεν καταβάλλουν αντίστοιχο φόρο στη χώρα, αντίθετα με τις εγχώριες πλατφόρμες συνδρομητικής τηλεόρασης που μάλιστα είχαν μπει σε “πειρασμό” αλλαγής έδρας. Το, δε, ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της απόφασης υπολογίζεται περίπου στα 22 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τελευταία χρόνια ή επιβάρυνση των συνδρομητών με τέλος εκτόξευσε την πειρατική τηλεόραση, με τους παράνομους συνδρομητές στην Ελλάδα να υπολογίζονται μεταξύ 650.000 και 800.000.

Τελευταία πάντως γίνεται μία εντατική προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου με τη χρήση τεχνολογικών μέσων παρ’ όλ’ αυτά ακόμα η συνδρομητική τηλεόραση παραμένει χαμηλά σε σχέση με ό,τι ισχύει στην άλλη Ευρώπη.

Η διείσδυση της συνδρομητικής τηλεόρασης στη χώρα είναι κάτω από το 30%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Omdia, και τη χώρα μας να βρίσκεται στους ουραγούς ξεπερνώντας μόνο την Ιταλία, και πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 67%.

Όπως αναφέρει πρόσφατη μελέτη του ΚΕΠΕ για τις επιπτώσεις της πειρατείας στη χώρα, οι απώλειες φόρων από τη συνδρομητική τηλεόραση (ΦΠΑ, ειδικό τέλος 10%) υπολογίζονται σε έως και €59 εκατ. ετησίως, ενώ οι απώλειες για την εγχώρια νόμιμη αγορά ανέρχονται σε έως και €162 εκατ. ετησίως.