Συνελήφθη 29χρονη που άφησε μόνα στο σπίτι τα ανήλικα παιδιά της

Χειροπέδες σε μια 29χρονη μητέρα πέρασαν αστυνομικοί καθώς είχε αφήσει μόνα στο σπίτι και χωρίς επίβλεψη τα τρία ανήλικα παιδιά της.

Μία γυναίκα συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, πρόκειται για 29χρονη, ελληνικής καταγωγής, η οποία άφησε εντός του σπιτιού της, στη Σίνδο, μόνα και χωρίς επίβλεψη τα τρία ανήλικα παιδιά της.

Σημειώνεται ότι προηγήθηκε καταγγελία για το συμβάν από οικείο πρόσωπο.