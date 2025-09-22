Συνελήφθη 29χρονη που άφησε μόνα στο σπίτι τα ανήλικα παιδιά της

Συνελήφθη 29χρονη που άφησε μόνα στο σπίτι τα ανήλικα παιδιά τηςΔιαβάζεται σε 1'
Χειροπέδες σε μια 29χρονη μητέρα πέρασαν αστυνομικοί καθώς είχε αφήσει μόνα στο σπίτι και χωρίς επίβλεψη τα τρία ανήλικα παιδιά της.
- 22 Σεπτεμβρίου 2025 10:23
Μία γυναίκα συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, πρόκειται για 29χρονη, ελληνικής καταγωγής, η οποία άφησε εντός του σπιτιού της, στη Σίνδο, μόνα και χωρίς επίβλεψη τα τρία ανήλικα παιδιά της.
Σημειώνεται ότι προηγήθηκε καταγγελία για το συμβάν από οικείο πρόσωπο.