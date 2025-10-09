Συνελήφθη 54χρονος που ενοχλούσε συνεπιβάτες του σε λεωφορείο – Είχε στην κατοχή του τσεκούρι

Ένας άνδρας, στο Μοναστηράκι, ενοχλούσε συνεπιβάτες του σε λεωφορείο. Συνελήφθη και βρέθηκε στην κατοχή του τσεκούρι.

Αναστάτωση προκάλεσε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/10) στους επιβάτες αστικού λεωφορείου στο κέντρο της Αθήνας ένας 54χρονος άντρας, που ενοχλούσε διαρκώς τους συνεπιβάτες του.

Στην Πλατεία Μοναστηρακίου, ο οδηγός κατέβηκε από το λεωφορείο και ειδοποίησε αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο, οι οποίοι κατέβασαν τον 54χρονο από το λεωφορείο και σε έλεγχο που του έκαναν, βρήκαν μέσα στην τσάντα του ένα τσεκούρι μήκους ενός μέτρου.

Ο 54χρονος συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή, ενώ εξετάζεται αν αντιμετωπίζει τυχόν ψυχολογικά προβλήματα.