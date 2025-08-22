Συνελήφθη 33χρονος οδηγός που έτρεχε με 198 χλμ. στην Αθηνών – Λαμίας

Χειροπέδες σε έναν 33χρονο οδηγό πέρασαν αστυνομικοί της Βοιωτίας καθώς έτρεχε με ταχύτητα 198 χιλιόμετρα την ώρα, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Βοιωτίας οδηγός αυτοκινήτου που πιάστηκε να τρέχει με ταχύτητα 198 χιλιόμετρα την ώρα, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

Πρόκειται για 33χρονο οδηγό πολυτελούς αυτοκινήτου τον οποίο ακινητοποίησαν οι άνδρες της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας στα διόδια της Θήβας.

Σύμφωνα με το Lamianow.gr, ο 33χρονος εθεάθη να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, αγνοώντας επιδεικτικά τους κανόνες οδικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου, αυστηρότερου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αποσκοπεί στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, την υπόθεση χειρίστηκε ο ίδιος ο διοικητής της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε στα διόδια της Θήβας για λόγους ασφαλείας, όπου και ακολούθησε η σύλληψη του οδηγού στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Με βάση τον νέο, αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ, καθώς και αφαίρεση διπλώματος.