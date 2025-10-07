Συνελήφθη στη Ζάκυνθο ο δράστης των πυροβολισμών στον Άγιο Στέφανο

Στη σύλληψη ενός 29χρονου στη Ζάκυνθο για απόπειρα δολοφονίας 38χρονου στη Δροσιά προχώρησαν οι αρχές.

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 38χρονου έξω από σπίτι του στη Δροσιά τα ξημερώματα της 30ής Σεπτεμβρίου. Για την υπόθεση συνελήφθη στη Ζάκυνθο ένας 29χρονος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 29χρονος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, προσέγγισε τον 38χρονο τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του στην περιοχή της Δροσιάς και τον πυροβόλησε 3 φορές με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Άμεσα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου κατόπιν προανάκρισης και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποίησε τον 29χρονο ως δράστη της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι τον εντόπισαν να κινείται με όχημα στις 4 Οκτωβρίου στο νησί της Ζακύνθου.

Του έκαναν σήμα για έλεγχο, όμως ο 29χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και μετά από καταδίωξη τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, δυνάμει εντάλματος, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 38χρονου καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.