Σύρος: Δύο περιστατικά τσιμπήματος από θαλάσσιες ανεμώνες στην παραλία Δελφίνι

Στο νοσοκομείο προληπτικά ένα παιδί μετά από τσίμπημα θαλάσσιας ανεμώνης στην παραλία Δελφίνι της Σύρου. Ένας ακόμα τραυματίας.

Συναγερμός σήμανε στην παραλία Δελφίνι της Σύρου, όταν δύο λουόμενοι δέχθηκαν τσίμπημα από θαλάσσιες ανεμώνες, που βρίσκονταν πάνω σε πέτρες μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclsdes24, το ένα εκ των δύο περιστατικών, ήταν ένα παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην άμμο δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος, ωστόσο, οι λουόμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πλησιάζουν ή πατούν πάνω σε πέτρες μέσα στη θάλασσα, καθώς οι ανεμώνες “συχνάζουν” εκεί και μπορούν να προκαλέσουν επώδυνα τσιμπήματα.