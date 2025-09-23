Σουφλί: Τρένο παρέσυρε όχημα σε διάβαση

Κινητοποίηση των αρχών μετά από παράσυρση οχήματος σε αφύλακτη διάβαση τρένου στο Σουφλί.

Σύγκρουση τρένου με φορτηγάκι σημειώθηκε, γύρω στις 11 το πρωί της Τρίτης, στο Σουφλί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ορεστιάδα προς Αλεξανδρούπολη, παρέσυρε ένα μικρό φορτηγάκι το οποίο επιχείρησε να περάσει διάβαση που δεν έχει προστατευτικές μπάρες.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε το όχημα και έκοψε ταχύτητα, αλλά παρ’ όλα το ατύχημα δεν αποφεύχθηκε.

Επιτόπου βρίσκονται Αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική ενώ, σύμφωνα με πηγές του ΕΚΑΒ, δεν υπάρχει τραυματίας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ωστόσο, διακομίσθηκε στο Νοσοκομείου Σουφλίου, διότι βγαίνοντας από το όχημα, τρομοκρατήθηκε και υπέστη κρίση πανικού.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο σημείο.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train για το ατύχημα στο Σουφλί

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σήμερα στις 10:20, η αμαξοστοιχία 1681 που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη συγκρούστηκε με φορτηγό όχημα, το οποίο παραβίασε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, κοντά στο Σουφλί.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα ακαριαίας πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την πρόσκρουση.

Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι 10 επιβάτες της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό της Hellenic Train είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η αμαξοστοιχία υπέστη υλικές ζημιές.

Λόγω του συμβάντος, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1681, η οποία ακινητοποιήθηκε, καταργείται στο τμήμα Λάβαρα – Αλεξανδρούπολη.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.