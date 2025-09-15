Ελλάδα Δικαιοσύνη

Στη φυλακή ο 42χρονος που κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό

Με τη σύμφωνα γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 42χρονος που κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό οδηγείται στην φυλακή.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 42χρονος που κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγέλλουσες ψεύδονται, καθώς και ότι ήθελαν να τον εκδικηθούν λόγω οικονομικών διαφωνιών.

