Στη φυλακή ο 42χρονος που κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό

Με τη σύμφωνα γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 42χρονος που κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό οδηγείται στην φυλακή.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγέλλουσες ψεύδονται, καθώς και ότι ήθελαν να τον εκδικηθούν λόγω οικονομικών διαφωνιών.