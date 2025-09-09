Ταξί: Ο πόλεμος με τα βανάκια και η νέα ΚΥΑ

Οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στις αστικές μετακινήσεις και με βανάκια. ενώ στη σχετική ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ αναφέρει: «Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί».

Για υφαρπαγή μεταφορικού έργου από τα ταξί – που είναι δημοσίας χρήσεως οχήματα – από τα βανάκια και από επίβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό, κάνει λόγο ο ΣΑΤΑ με αιχμή τη σημερινή απεργία, την ώρα που με βάση με βάση όσα αναφέρει η υπό σύσταση Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. Με Οδηγό (Π.Ο.Ε.Ε.Μ.Ο.), η μεταφορά από τόπο σε τόπο, που υπήρξε το βασικό πεδίο αντίδρασης των ταξί κατά της νέα ΚΥΑ των υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, είναι απολύτως νόμιμη.

Μάλιστα μιλώντας στο Open ο Δημήτρης Παναρίτης πρόεδρος συνδέσμου ιδιοκτητών ΙΧ με οδηγό στην Αττική, η νέα ΚΥΑ απλοποιεί διαδικασίες και αναιρεί ένα «σοβιετικού τύπου πλαίσιο» για τη λειτουργία των ΙΧ με οδηγό. Ανέφερε ωστόσο ότι το όλο πλαίσιο με τα “κατώφλια” χρεώσεων π.χ. 83 ευρώ, κατ΄ελάχιστον, για διαδρομή λιμάνι Πειραιά – Αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” αλλά και χρονικούς περιορισμούς π.χ για τρεις ώρες μία κούρσα, παραμένει αναχρονιστικό.

Τα ταξί

«Ζητάμε την κατανόηση και τη συμπαράσταση του επιβατικού κοινού, καθώς διεκδικούμε συνθήκες που διασφαλίζουν την ομαλή και δίκαιη λειτουργία της υπηρεσίας μας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση» αναφέρει το ΣΑΤΑ. Οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στις αστικές μετακινήσεις και με βαν.

Στη σχετική ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ αναφέρει: «Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί.

Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί.

Η κυβέρνηση, συνεπής στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της, νομοθετεί υπέρ των ισχυρών και εναντίον των ανθρώπων του μεροκάματου, απορρίπτοντας τον κοινωνικό διάλογο και το Σύνταγμα. Δεν θα ανεχτούμε την ταπείνωση και τον αφανισμό μας». Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας στο Open έκανε λόγο για προσπάθεια εξαφάνισης των ταξί.

Τα Ε.Ι.Χ.

Στο μεταξύ εδώ και καιρό, έχει ξεσπάσει “πόλεμος” μεταξύ των δυο κλάδων. Όπως ανέφερε πριν λίγες μέρες σε ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.Ε.Μ.Ο., η νέα ΚΥΑ 134328/2025 των υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού απλοποιεί «το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό, καταργούνται πολλές παράλογες γραφειοκρατικές απαιτήσεις που προέβλεπε η προηγούμενη ΚΥΑ του 2018, μειώνεται το διαχειριστικό και οικονομικό βάρος με το οποίο επιφορτίζονται καθημερινά οι επιχειρήσεις μας, εξορθολογίζεται το ύψος των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων και κυρώσεων και επιλύονται ορισμένα πολύ σημαντικά και χρόνια προβλήματα του κλάδου μας.

Παρατηρούμε, καταρχάς, ότι όλες οι αντιδράσεις εκ μέρους τους επικεντρώνονται στη λογική της δήθεν “απαξίωσης”, “υπονόμευσης” ή “υποβάθμισης” των ταξί και του ρόλου τους, αναφερόμενες σε μία ΚΥΑ, η οποία δεν αφορά τα ταξί, αλλά μία άλλη επαγγελματική ομάδα και δη αυτή των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό!»

Η Π.Ο.Ε.Ε.Μ.Ο. αναφέρει ότι οι αντιδράσεις αυτές, δεν στοχεύουν στην πραγματικότητα την ΚΥΑ 134328/2025 και τις ρυθμίσεις της, αλλά στοχοποιούν ουσιαστικά τον ίδιο τον κλάδο των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό, τον οποίο, τα Ε.Δ.Χ. οχήματα (ταξί) αρνούνται από την πρώτη στιγμή (από το 2012) και έως σήμερα, να αποδεχθούν ως νόμιμο επαγγελματικό κλάδο στον τομέα της παροχής μεταφορικών – τουριστικών υπηρεσιών. Αρνούνται, δηλαδή, να αποδεχτούν την ύπαρξη ενός κλάδου, η λειτουργία του οποίου, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4093/2012, αποσκοπεί στην «αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος» και στην «κάλυψη νέων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί στην τουριστική αγορά». Με τη χώρα μας, μάλιστα, να είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία δεν επιτρεπόταν μέχρι το 2012 η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Και η οποία παραμένει ακόμα και σήμερα, η μοναδική χώρα, στην οποία η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται υπό καθεστώς τέτοιων ασφυκτικών και περιοριστικών κανόνων και παράλογων γραφειοκρατικών απαιτήσεων, που καθιστούν ιδιαιτέρως δυσχερή την άσκηση της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ενώ αντίστοιχοι περιοριστικοί κανόνες δεν προβλέπονται σήμερα για την παροχή καμίας άλλης ιδιωτικής υπηρεσίας στον τομέα των μεταφορών (χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων) ή στον τομέα του τουρισμού, και γενικότερα, για άσκηση καμίας άλλης ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.”

Αντιθέτως, τόσο στις επίσημες ανακοινώσεις των συνδικαλιστικών ενώσεων και οργάνων των Ε.Δ.Χ. οχημάτων (ταξί), όσο και σε όλες τις επίσημες και ανεπίσημες αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά ή έστω ένα σχόλιο, σχετικά με το ουσιαστικό περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις της ΚΥΑ 134328/2025. Δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά, ότι συγκεκριμένη πρόβλεψη της ΚΥΑ είναι εσφαλμένη για κάποιο λόγο ή αναμένεται να δημιουργήσει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των Ε.Δ.Χ. οχημάτων (ταξί). Κάτι που επιβεβαιώνει την ορθότητα των ρυθμίσεων της ως άνω ΚΥΑ και επιβραβεύει ουσιαστικά την πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι δύο Υπουργοί με την έκδοσή της.

Η όποια, λοιπόν, «απαξίωση», «υπονόμευση» ή «υποβάθμιση» των ταξί και του ρόλου τους, δεν προκαλείται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 134328/2025, αλλά από την ίδια την ύπαρξη του επαγγελματικού κλάδου των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό, την οποία, οι συνδικαλιστικές ενώσεις και όργανα των ταξί αρνούνται να αποδεχθούν εδώ και 14 χρόνια!

Η ΚΥΑ

Στο μεταξύ, με βάση την ΚΥΑ, μεταξύ άλλων επιτρέπεται αναφέρεται η εκτέλεση μεταφορικού έργου με καθορισμένο το σημείο επιβίβασης και αποβίβασης του μισθωτή, εφόσον αυτό δηλωθεί εκ των προτέρων στην επιχείρηση, ενώ επιτρέπεται και η μεταφορά επιβατών εκτελείται στο πλαίσιο έγγραφης συμφωνίας μακράς διάρκειας με νομικό πρόσωπο, δηλαδή η σύναψη συμφωνιών με τουριστικά γραφεία κτλ