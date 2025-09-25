Τέμπη: Για την εμπλοκή Τριαντόπουλου στο “μπάζωμα” κατέθεσαν οι γονείς του Βάιου Βλάχου

Για την εμπλοκή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο “μπάζωμα” της τραγωδίας των Τεμπών, κατέθεσαν οι γονείς του Βάιου Βλάχου στον Άρειο Πάγο.

Με τους γονείς του Βάιου Βλάχου, του 34χρονου που έφυγε από τη ζωή στη φονική τραγωδία των Τεμπών, ξεκίνησαν οι καταθέσεις των συγγενών των 57 θυμάτων ενώπιον της αεροπαγίτη ανακρίτριας Φωτεινής Μηλιώνη, η οποία ερευνά το αποκαλούμενο “μπάζωμα” με βασικό εμπλεκόμενο τον πρώην υφυπουργό παρά των Πρωθυπουργώ, Χρ. Τριαντόπουλο.

Η Μαρία και ο Χρήστος Βλάχος, οι οποίοι έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, πέρασαν το κατώφλι της δικαστικής λειτουργού, έχοντας μαζί τους σειρά εγγράφων ώστε να τα καταθέσουν στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσαν αναφορικά με την εμπλοκή του Χρ. Τριαντοπούλου στο “μπάζωμα” υποστηρίζοντας πως είχε ρόλο συντονιστή σε αυτό. Μάλιστα, φέρονται να παρέδωσαν μεταξύ άλλων και αποσπάσματα από την ηλεκτρονική αλληλογραφία ανάμεσα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Μέγαρο Μαξίμου τα οποία συνηγορούν, κατά τους μάρτυρες, πως ο κατηγορούμενος είχε ενεργό και αποφασιστικό ρόλο στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο με αποτέλεσμα την αλλοίωση του.

Επίσης, έκαναν ρητή αναφορά σε πιέσεις που δέχθηκαν οι εργαζόμενοι των συνεργείων που συμμετείχαν στις εργασίες στο σημείο της σύγκρουσης, προσθέτοντας πως ακόμα και η παρουσία του Πρωθυπουργού στο χώρο του δυστυχήματος “όχι μόνο δεν είχε καμία απολύτως χρησιμότητα, αλλά επιβάρυνε τη διαδικασία περισυλλογής των σορών η οποία έγινε βιαστικά χωρίς καταγραφή και στο σκοτάδι”, ενώ στη συνέχεια ανάγκασε τη διακοπή των εργασιών για πάνω από πέντε ώρες σε ένα χρονικό σημείο όπου θα μπορούσαν να είχαν περισυλλεγεί σημαντικά στοιχεία και βιολογικό υλικό”.

Παράλληλα, κατά τις ίδιες πηγές, αντέκρουσαν τα λεγόμενα εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση -πολιτικών και μη- αναφορικά με τις ενέργειες που έλαβαν χώρα ως προς το “μπάζωμα” καταθέτοντας σχετικά έγγραφα και τονίζοντας πως τα πρόσωπα αυτά επιχείρησαν να αποκρύψουν την παράνομη παρέμβαση στο χώρο και τις εντολές που ελήφθησαν σχετικά.