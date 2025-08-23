Ελλάδα Φωτιά

Θεσπρωτία: Φωτιά σε δασική έκταση – Μήνυμα από το 112

Φωτιά (φωτογραφία αρχείου) EUROKINISSI

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ράγιο Θεσπρωτίας. Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα.

Φωτιά ξέσπασε, το απόγευμα του Σαββάτου (23/8), σε δασική έκταση στην περιοχή Ράγιο Θεσπρωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

