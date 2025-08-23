Θεσπρωτία: Φωτιά σε δασική έκταση – Μήνυμα από το 112

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ράγιο Θεσπρωτίας. Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα.

Φωτιά ξέσπασε, το απόγευμα του Σαββάτου (23/8), σε δασική έκταση στην περιοχή Ράγιο Θεσπρωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.