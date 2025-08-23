Θεσσαλονίκη: 44χρονος πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια και γρονθοκόπησε την ανιψιά του

Ο 44χρονος κατηγορείται πως αφού πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια της 26χρονης, την έπιασε από τον λαιμό και τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Στη σύλληψη 44χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος 26χρονης.

Οι δυο τους έχουν συγγενική σχέση καθώς πρόκειται για θείο και ανιψιά και το περιστατικό έλαβε χώρα στον οικισμό Τσαΐρια.

Ο θείος κατηγορείται πως αφού πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια της 26χρονης, την έπιασε από τον λαιμό και τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.